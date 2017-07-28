بالصورة والفيديو.. مراسيم حفل وتأبين الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى ﻿

شهد مقر الأمم المتحدة بعاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى ''بانغي'' وسط دموع الحاضرين، صبيحة اليوم الجمعة حفل تأبين الجنود المغاربة الثلاثة الذين إستشهدوا على يد ''ميليشيا الانتي بالاكا'' المتخصصة في مهاجمة

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شهد مقر الأمم المتحدة بعاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى "بانغي" وسط دموع الحاضرين، صبيحة اليوم الجمعة حفل تأبين الجنود المغاربة الثلاثة الذين إستشهدوا على يد "ميليشيا الانتي بالاكا" المتخصصة في مهاجمة المسلمين سواء منهم السكان الأصليون أو جنود القبعات الزرق.



وأشاد مسؤول بالأمم المتحدة بعمل الجنود المغاربة الذين إستشهدوا وهم يحمون المواطنين بجنوب إفريقيا الذين كانوا يجلبون الماء لسد إحتياجتهم وإحتياجات صغارهم، مؤكدا في كلمته بأن الجنود المغاربة قاموا بعمل بطولي وإحترافي لمنح الحياة للإنسانية.

وإستشهد مؤخرا ثلاثة جنود مغاربة بجمهورية إفريقيا الوسطى عقب هجومات لميليشيا "الأنتي بالاكا"، وهم،السيرجان شاف "محمد ايت سعيد"، و الكابورال شاف "هشام أماحريت" والكابورال شاف "زيد كبوز".