مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على تقاعده‎ ﻿

عاش مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمدينة شيشاوة، عصر اليوم الجمعة 28 يوليوز، على وقع حادثة مثيرة بعد وفاة مفاجئة لمدير مجموعة مدارس أكرض

شوف تيفي:محمد لحلو

عاش مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمدينة شيشاوة، عصر اليوم الجمعة 28 يوليوز، على وقع حادثة مثيرة بعد وفاة مفاجئة لمدير مجموعة مدارس أكرض بجماعة عين تزيتونت، داخل مقر المديرية.



وكان الراحل يسمى قيد حياته “الحسين ازهراوي”، قد حل بمقر المديرية لتوقيع محضر الخروج إيدانا بنهاية الموسم الدراسي الذي تزامن مع نهاية مساره المهني، حيث أحيل على التقاعد بعد قضائه أزيد من 37 سنة في سلك الوظيفة العمومية مدرسا في التعليم الابتدائي ومديرا لعدد من المؤسسات التعليمية.



وخلف حادث الوفاة المفاجئة للهالك، صدمة في صفوف الأسرة التربوية بإقليم شيشاوة، خاصة زملائه والأطر الإدارية للمديرية الإقليمية الذين عاشوا معه آخر لحظات من حياته.

وإلى ذلك تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إجراء تشريح طبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش.​