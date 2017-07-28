 مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على تقاعده‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها المواشي وهكتارات النخيل بأسا-الزاك | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك

بالصورة والفيديو.. مراسيم حفل وتأبين الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

بالصورة والفيديو.. مراسيم حفل وتأبين الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى

بالفيديو.. هذا مضمون رسالة الملك محمد السادس للأسطورة الظلمي | بووز

بالفيديو.. هذا مضمون رسالة الملك محمد السادس للأسطورة الظلمي

بالفيديو..شوفو البوكوصة ديال فرقة الطبول خلال احتفالات الطائفة اليهودية بمراكش بمناسبة عيد العرش | بووز

بالفيديو..شوفو البوكوصة ديال فرقة الطبول خلال احتفالات الطائفة اليهودية بمراكش بمناسبة عيد العرش

مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على تقاعده‎ | حوادث و حقوق

مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على

بالفيديو.. أشغال ليلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمان عدم عرقلة حركة سير القطارات بمحطة عين السبع بالبيضاء | اقتصاد

بالفيديو.. أشغال ليلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمان عدم عرقلة حركة سير القطارات بمحطة عين

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم | بووز

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على تقاعده‎

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 21:08 مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على تقاعده‎ | حوادث و حقوق
مثيرو بالصور.. مدير مؤسسة تعليمية يلفظ أنفاسه داخل المديرية الاقليمية بشيشاوة أثناء توقيعه على تقاعده‎
عاش مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمدينة شيشاوة، عصر اليوم الجمعة 28 يوليوز، على وقع حادثة مثيرة بعد وفاة مفاجئة لمدير مجموعة مدارس أكرض

شوف تيفي:محمد لحلو

عاش مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمدينة شيشاوة، عصر اليوم الجمعة 28 يوليوز، على وقع حادثة مثيرة بعد وفاة مفاجئة لمدير مجموعة مدارس أكرض بجماعة عين تزيتونت، داخل مقر المديرية.

وكان الراحل يسمى قيد حياته “الحسين ازهراوي”، قد حل بمقر المديرية لتوقيع محضر الخروج إيدانا بنهاية الموسم الدراسي الذي تزامن مع نهاية مساره المهني، حيث أحيل على التقاعد بعد قضائه أزيد من 37 سنة في سلك الوظيفة العمومية مدرسا في التعليم الابتدائي ومديرا لعدد من المؤسسات التعليمية.

وخلف حادث الوفاة المفاجئة للهالك، صدمة في صفوف الأسرة التربوية بإقليم شيشاوة، خاصة زملائه والأطر الإدارية للمديرية الإقليمية الذين عاشوا معه آخر لحظات من حياته.
وإلى ذلك تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إجراء تشريح طبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش.​

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها المواشي وهكتارات النخيل بأسا-الزاك | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك

عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد غياب كبير..الفنان حميد الزاهير في احتفالات الطائفة اليهودية بعيد العرش بمراكش | بــووز
منذ 5 دقائق

بعد غياب كبير..الفنان حميد الزاهير في احتفالات الطائفة اليهودية بعيد العرش بمراكش

بالفيديو.. ادريس الروخ يبدع في إخراج أغنية وطنية بعنوان ملك بلادي (برومو) | قنوات أخرى

بالفيديو.. ادريس الروخ يبدع في إخراج أغنية وطنية بعنوان ''ملك بلادي'' (برومو)

بالفيديو..شوفو البوكوصة ديال فرقة الطبول خلال احتفالات الطائفة اليهودية بمراكش بمناسبة عيد العرش | بــووز

بالفيديو..شوفو البوكوصة ديال فرقة الطبول خلال احتفالات الطائفة اليهودية بمراكش بمناسبة عيد العرش

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم | حالة خاصة

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا | حوادث و حقوق
منذ 33 دقيقة

عاجل و خطير.. غادي فطوموبيلتو حيدو ليه الشفارة ودنو باللقاط فكازا

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القضاء الجزائري في حق المغربية التي هددت بتفجير طائرة

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها المواشي وهكتارات النخيل بأسا-الزاك | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..النيران تصل منازل الساكنة بعد إحراقها ''المواشي'' وهكتارات النخيل بأسا-الزاك

بالصورة والفيديو.. مراسيم حفل وتأبين الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

بالصورة والفيديو.. مراسيم حفل وتأبين الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.