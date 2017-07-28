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عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 20:14 عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك
كشف الناشط الجمعوي بمدينة أسا-الزاك ''حمو المحجوب'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' عن إندلاع حريق ضخم بواحة أسا الزاك قبل قليل من يومه الجمعة.

شوف تيفي

كشف الناشط الجمعوي بمدينة أسا-الزاك "حمو المحجوب" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" عن إندلاع حريق ضخم بواحة أسا الزاك قبل قليل من يومه الجمعة.

وأضاف ذات المصدر، أن الوقاية المدنية إستنفرت عناصرها في محاولة لمحاصرة الحريق الذي شب بعد عصر اليوم بواحة أسا، التي تعد المكان الوحيد للزراعة المعيشية بالمدينة التي يطغى عليها المناخ الصحراوي الجاف.

وأوضح ذات المصدر، أنه لحدود هذه اللحظات، تبقى أسباب الحريق الضخم مجهولة، لكن مع إرتفاع درجة الحرارة التي تشهد المنطقة وإختيار أشجار النخيل والجلوس "بالجنانات" بالواحة من طرف الساكنة المحلية لإعداد الشاي الصحراوي، قد تكون وراء الحريق.

وقال ذات المصادر، أن السلطات المحلية والوقاية المدنية بإقليم أسا الزاك، تسابق الزمن للسيطرة على الحريق، فيما تم إستدعاء الدعم اللوجستيكي و عناصر للوقاية المدنية من مدينة كلميم للمساعدة في إطفاء الحريق.

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الحريق اسا الزاك الواحة شوف تيفي

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