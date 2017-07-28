 هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. أشغال ليلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمان عدم عرقلة حركة سير القطارات بمحطة عين السبع بالبيضاء | اقتصاد

بالفيديو.. أشغال ليلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمان عدم عرقلة حركة سير القطارات بمحطة عين

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم | بووز

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم

عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك

بالفيديو: مدينة محمد السادس طنجة-تيك تعد نموذجا مبتكرا للمناطق الصناعية الجديدة | بووز

بالفيديو: مدينة محمد السادس طنجة-تيك تعد نموذجا مبتكرا للمناطق الصناعية الجديدة

شفافة ويمكن ربطها بالهاتف.. مقومات أسنان جديدة لا يمكن ملاحظتها | بووز

شفافة ويمكن ربطها بالهاتف.. مقومات أسنان جديدة لا يمكن ملاحظتها

أصغر بيت في العالم.. لا تستطيع دخوله مع شخص آخر | بووز

أصغر بيت في العالم.. لا تستطيع دخوله مع شخص آخر

الأطباء نصحوه بوضع يده داخل معدته لأكثر من شهر ..لماذا؟ | بووز

الأطباء نصحوه بوضع يده داخل معدته لأكثر من شهر ..لماذا؟

عاجـــــل و بالصورة:هذه حقيقة وفاة تامر حسني في حادثة سير و إصابة زوجته المغربية | ثقافة و فنون

عاجـــــل و بالصورة:هذه حقيقة وفاة تامر حسني في حادثة سير و إصابة زوجته المغربية

هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية | دولي

هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 19:29 هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية | دولي
هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية
نفت العديد من التقارير الإخبارية خبر انفصال أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني عن زوجته هذال الدوسري، بسبب اتهامه لها بتسريب صورته العارية.

شوف تيفي

 نفت العديد من التقارير الإخبارية خبر انفصال أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني عن زوجته هذال الدوسري، بسبب اتهامه لها بتسريب صورته العارية.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نشرت في وقت سابق خبرا مفاده أن أمير دولة قطر تميم بن حمد طلق زوجته بسبب صورته العارية التي تداولت على نطاق عبر المواقع الإجتماعية.

ومن جهة اخرى، نشر حساب باسم الشيخة نوف بنت أحمد بن جبر آل ثاني، عبر موقع "تويتر"، تغريدة أكدت خلالها أن أمير قطر تميم بن حمد طلق زوجته هذال الدوسري، وأضافت الشيخة نوف أن أمير قطر قام بتطليق زوجته، بعد اتهامها بتسريب صورته العارية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طلاق أمير قطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجل يدهس بسيارته حشدا في هلسنكي وهذه الحصيلة | دولي

رجل يدهس بسيارته حشدا في هلسنكي وهذه الحصيلة

عاجل: قتلى في ألمانيا في هجوم داخل متجر | دولي

عاجل: قتلى في ألمانيا في هجوم داخل متجر

زلزال قوي يضرب هذه الدولة الاسلامية ويخلف العشرات من الجرحى | دولي

زلزال قوي يضرب هذه الدولة الاسلامية ويخلف العشرات من الجرحى

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتقليقة كان استقلاليا | دولي

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتقليقة كان استقلاليا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم | حالة خاصة
منذ 12 دقيقة

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم

بالفيديو: مدينة محمد السادس طنجة-تيك تعد نموذجا مبتكرا للمناطق الصناعية الجديدة | مال و أعمال

بالفيديو: مدينة محمد السادس طنجة-تيك تعد نموذجا مبتكرا للمناطق الصناعية الجديدة

في أول فيديو..لحظة تعرض حسبان لهجوم خلال دفن الظلمي بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء | بــووز

في أول فيديو..لحظة تعرض حسبان لهجوم خلال دفن الظلمي بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء

بالفيديو..أول ظهور لزوج سلمى رشيد | قنوات أخرى

بالفيديو..أول ظهور لزوج سلمى رشيد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. أشغال ليلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمان عدم عرقلة حركة سير القطارات بمحطة عين السبع بالبيضاء | اقتصاد
منذ 1 دقيقة

بالفيديو.. أشغال ليلية للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمان عدم عرقلة حركة سير القطارات بمحطة عين

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم | بووز

حالة خاصة للمساعدة تبكي القلوب..طفل صغير يُصارع سرطان الدم و العائلة في أمس الحاجة لمساعدتكم

عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور...إندلاع حريق ضخم بواحة إقليم أسا الزاك

بالفيديو: مدينة محمد السادس طنجة-تيك تعد نموذجا مبتكرا للمناطق الصناعية الجديدة | بووز

بالفيديو: مدينة محمد السادس طنجة-تيك تعد نموذجا مبتكرا للمناطق الصناعية الجديدة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.