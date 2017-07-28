هذه حقيقة انفصال أمير قطر عن زوجته بسبب صورته العارية ﻿

نفت العديد من التقارير الإخبارية خبر انفصال أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني عن زوجته هذال الدوسري، بسبب اتهامه لها بتسريب صورته العارية.

شوف تيفي

نفت العديد من التقارير الإخبارية خبر انفصال أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني عن زوجته هذال الدوسري، بسبب اتهامه لها بتسريب صورته العارية.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نشرت في وقت سابق خبرا مفاده أن أمير دولة قطر تميم بن حمد طلق زوجته بسبب صورته العارية التي تداولت على نطاق عبر المواقع الإجتماعية.

ومن جهة اخرى، نشر حساب باسم الشيخة نوف بنت أحمد بن جبر آل ثاني، عبر موقع "تويتر"، تغريدة أكدت خلالها أن أمير قطر تميم بن حمد طلق زوجته هذال الدوسري، وأضافت الشيخة نوف أن أمير قطر قام بتطليق زوجته، بعد اتهامها بتسريب صورته العارية.