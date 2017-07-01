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عاجل..قاضي التحقيق يودع ''حميد المهداوي'' سجن عكاشة بسبب هذه التهمة الخطيرة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 18:15 عاجل..قاضي التحقيق يودع حميد المهداوي سجن عكاشة بسبب هذه التهمة الخطيرة | حوادث و حقوق
عاجل..قاضي التحقيق يودع ''حميد المهداوي'' سجن عكاشة بسبب هذه التهمة الخطيرة
علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قرر الإحتفاظ قبل قليل، بالصحفي ''حميد المهداوي'' رهن الإعتقال بسجن عكاشة على ذمة التحقيق.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قرر الإحتفاظ قبل قليل، بالصحفي "حميد المهداوي" رهن الإعتقال بسجن عكاشة على ذمة التحقيق.

وبحسب مصادر مقربة من هيئة دفاع المهداوي، فقد تم توجيه تهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة"، حيث طالب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، من قاضي التحقيق بفتح تحقيق معه حول جنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي.

في ذات السياق، كشف موقع بديل الذي يشرف عليه المعتقل، "بأنه تم الاستماع للزميل المهداوي من طرف قاضي التحقيق ابتدائيا، وقرر بناء على طلب من دفاعه تأجيل الاستماع إليه إلى حين التخابر مع محاميه، مضيفا أنه تم “الإحتفاظ به في حالة اعتقال”.

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