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مسخوط الوالدين.. احتاجز والديه بمراكش وضرب باه بقادوس وهاشنو دار ليهم

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 17:41 مسخوط الوالدين.. احتاجز والديه بمراكش وضرب باه بقادوس وهاشنو دار ليهم | حوادث و حقوق
مسخوط الوالدين.. احتاجز والديه بمراكش وضرب باه بقادوس وهاشنو دار ليهم
هاجم شاب عشريني والديه داخل منزلهم وقام باحتجازهم، بمدينة مراكش مما خلق حالة استنفار أمني كبير بالحي الذي يقطن به.

شوف تيفي:

هاجم شاب عشريني والديه داخل منزلهم وقام باحتجازهم، بمدينة مراكش مما خلق حالة استنفار أمني كبير بالحي الذي يقطن به.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب الذي كان في حالة هستيرية وغير طبيعية هاجم واقتحم منزل والديه وإخوته، مهددا إياهم بتصفيتهم، حيث قام بالاعتداء على والده بـ"قادوس"، وعمد إلى التكسير والضرب، قبل أن يصعد إلى سطح المنزل، ويبدأ في ترويع الجيران ووجه لهم وابلا من الشتائم.

و تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش من اعتقال المعتدي، حيث تمت محاصرة المعتدي بأحد سطوح الجيران، وتم شل حركته وتصفيده واقتياده لمخفر الشرطة

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