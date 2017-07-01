خاص...''الكاشو'' لسجين سب ''حكومة العثماني'' أمام باقي النزلاء بسجن أيت ملول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أحد المعتقلين بالسجن المحلي بمدينة أيت ملول قد تم وضعه بالسجن الإنفرادي ''الكاشو'' بعد عرضه أمام المجلس التأديبي بالمؤسسة الذي أمر بإبقائه بالكاشو لمدة 45 يوما كاملا.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن أحد المعتقلين بالسجن المحلي بمدينة أيت ملول قد تم وضعه بالسجن الإنفرادي "الكاشو" بعد عرضه أمام المجلس التأديبي بالمؤسسة الذي أمر بإبقائه بالكاشو لمدة 45 يوما كاملا.



ووفق ذات المصدر، فقد حلت هيئة حقوقية بالمؤسسة السجنية، لزيارة المعتقل المذكور والمحكوم بحوالي سنتين، بعد شكاية لعائلته، حيث تم إعتقال المعني بالأمر بعد شكايات ضده أبرزها شكاية لمسؤول سياسي بمدينة أكادير، بعد "إقتحام" المعتقل لدورة المجلس البلدي لأكادير الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة.



ووفق ذات المصادر، فعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي داخل المؤسسة وإحالته على "الكاشو" جاء بعد سبه بشكل مباشر أمام نزلاء الزنزانة لأعضاء بحكومة سعد الدين العثماني، بل ذكرهم بالإسم وبشكل واضح.