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إجتماع لأمانة ''البيجيدي'' لدراسة أساليب الرد على حزب أخنوش

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 17:34 إجتماع لأمانة البيجيدي لدراسة أساليب الرد على حزب أخنوش | بوليتيك
إجتماع لأمانة ''البيجيدي'' لدراسة أساليب الرد على حزب أخنوش
إنعقد الإجتماع الأسبوعي للأمانة العامة ''للمصباح'' يوم أمس الخميس، لتدارس التبادل اللفظي القوي داخل البرلمان بين وزراء محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار ونواب برلمانيون باسم ''البيجيدي''.

شوف تيفي

إنعقد الإجتماع الأسبوعي للأمانة العامة ''للمصباح'' يوم أمس الخميس، لتدارس التبادل اللفظي القوي داخل البرلمان بين وزراء محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار ونواب برلمانيون باسم ''البيجيدي''.

وحسب مصادر مطلعة، فقد عبر أعضاء بالأمانة العامة للحزب، بضرورة تدخل هيئة الأغلبية الحكومية، لوقف تصريحات أعضاء بالأغلبية تستهدف قيادات الحزب وبرلمانييه، حيث إتفق الحاضرون على دعم حكومة العثماني رغم المشاكل الداخلية بين الأغلبية التي تهددها بالسقوط في أي لحظة.

وفي ذات السياق، أكد ''سليمان العمراني'' في تصريح لموقع ''المصباح'' أن الأمانة العامة عبرت عن انزعاجها من بعض التصريحات السلبية والمستفزة اتجاه الحزب وفريقيه بالبرلمان، وهو ما يتعارض مع مستلزمات العمل السياسي النبيل، ويساهم في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، والمس بالتوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا الى تشجيع جميع الديناميات الإصلاحية من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية، وتجديد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا بقيادة الملك.

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