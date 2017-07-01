 رسميا...المحكمة الدستورية ترفض النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وترفع قرارها للملك محمد السادس ﻿
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رسميا...المحكمة الدستورية ترفض النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وترفع قرارها للملك محمد السادس

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 17:15 رسميا...المحكمة الدستورية ترفض النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وترفع قرارها للملك محمد السادس | بوليتيك
رسميا...المحكمة الدستورية ترفض النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وترفع قرارها للملك محمد السادس
قررت المحكمة الدستورية، بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على أنظارها، ''يتعذر على الحال البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة

شوف تيفي

قررت المحكمة الدستورية، بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على أنظارها، "يتعذر على الحال البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".

وحسب البوابة الإلكترونية للمؤسسة الدستورية، فقد أمرت المحكمة "برفع قرارها إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية".

وإستناذا لقرار المحكمة الدستورية، فالإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي، تعد قواعد شكلية جوهرية، كما يتعذر أن تبت المحكمة الدستورية في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله".

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