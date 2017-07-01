البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 30 مليون دولار لدعم هذا المشروع ﻿

أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه سيطلق مشروعا خاصا لمصاحبة دولة الكوت ديفوار في تحديث وتطوير نظامها المرتبط بالتكوين المهني ، وقد خصص مبلغ 20 مليون دولار لتنفيذه، ويأتي هذا البرنامج في

شوف تيفي :

أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه سيطلق مشروعا خاصا لمصاحبة دولة الكوت ديفوار في تحديث وتطوير نظامها المرتبط بالتكوين المهني ، وقد خصص مبلغ 20 مليون دولار لتنفيذه، ويأتي هذا البرنامج في إطار الجيل الجديد من المشاريع التي قام بتصميمات البنك الإسلامي للتنمية، في طريقة النهج "الربط العكي" ، والذي جعل الخبرة أولوية عبر تثمين خبرة بناء لمراكز الموارد بالدول الأعضاء وجعلها وسيلة شراكة البناء فعالة "جنوب جنوب"

وحسب "بلاغ صحفي" توصلت به قناة "شوف تيفي" من كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني فإن التكوين يعمل على تعزيز وتبادل المعرفة المكتسبة من قبل الفاعل الرئيسي في مجال التكوين المهني ، وخبراته المتراكمة في تعزيز رأس المال البشري، وسيعمل مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل على وضع الدراسات اللازمة للمشروع بغلاف مالي يبلغ مليوني دولار

وذلك لأجل مواكبة إعادة هيكلة جهاز التكوين للرفع من مستواه وهندسة التكوين الأولي والمستمر وتكوين المكونيين والمديرين والموظفين التقنيين والتربويين، ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل الرابطة الإفريقية لتنمية التكوين المهني بشراكة مع البنك الإسلامي لإسناد المشاريع التي يقوم بها

وكشف البلاغ أن هذا التحالف يهدف إلى تعزيز أوجه التآزر بين أنظمة التكوين المهني للبلدان المشتركة ، حيث سيوفر إطار لتبادل التجارب والخبرات من أجل رفع مستوى أجهزة ويعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة سنوات، لفائدة وتنمية التعاون في مجال التكوين وذلك بتفعيل 54 اتفاقية لأهداف متعددة منها المساهمة في إحداث 8 مراكز للتكوين المهني من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ، بمالي والغابون والكوت ديفوار وغينيا والسنغال وإثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا في مجال البناء والأشغال العمومية والفندقة والمطاعم وتوفير 1000 مقعدا بيداغوجيا سنويا لفائدة المتدربين الأفارقة مقابل 32 مقعدا

ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل الرابطة الإفريقية لتنمية التكوين المهني التي أنشأها المكتب بشراكة مع البنك الإسلامي لإسناد المشاريع التي يقوم بها ، كما يهدف هذا التحالف إلى تعزيز أوجه التآزر بين أنظمة التكوين المهني للبلدان المشتركة ، حيث سيوفر إطار لتبادل التجارب والخبرات من أجل رفع مستوى أجهزة التكوين وتطوير كفاءات التبادل والرفع من تنافسية المقاولات بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية .