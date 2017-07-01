بعد ترديد الشهادتين..تلاثيني يضع حدا لحياته شنقا بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا يبلغ من العمر 37 سنة ،وضع حدا لحياته داخل منزله بحي لكويرة بمدينة أكادير، بعد ترديده للشهادتين داخل منزله الذي يعيش فيه وحيدا.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن شابا يبلغ من العمر 37 سنة ،وضع حدا لحياته داخل منزله بحي لكويرة بمدينة أكادير، بعد ترديده للشهادتين داخل منزله الذي يعيش فيه وحيدا.



وحسب ذات المصدر، فبعد الصراخ المتكرر للضحية الذي يعاني من إضطرابات نفسية، حاول أفراد من عائلته فتح الباب لمعرفة مايجري، لكنهم صدموا بكون قريبهم قد أغلق باب المنزل بشكل محكم، ما دفعهم إلى الإتصال بالشرطة التي حلت بعين المكان، حيث مباشرة بعد فتح الباب تم العثور على الضحية معلقا بواسطة حبل سميك.



وفي ذات السياق، كشفت مصادر مقربة من شقيق الضحية، أن الشاب كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، أدمن بموجبها على تعاطي المخدرات، حيث أن شقيقه الذي يسكن بنواحي مدينة إنزكان، هو من عثر عليه معلقا بحبل سميك وهو يردد الشهادتين، ويقوم بالإتصال بالشرطة، التي حضرت على الفور وتم نقل الضحية من أجل القياكم بالإجراءات اللازمة.