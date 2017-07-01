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عاجل..شوفو أشنو وقع لحسبان لحظة دفن الظلمي في مقبرة الشهداء و البوليس هزوه فالسطافيط

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 15:07 عاجل..شوفو أشنو وقع لحسبان لحظة دفن الظلمي في مقبرة الشهداء و البوليس هزوه فالسطافيط | مجتمع
عاجل..شوفو أشنو وقع لحسبان لحظة دفن الظلمي في مقبرة الشهداء و البوليس هزوه فالسطافيط
موقف مثير و غير متوقع، ذلك الذي وقع لرئيس فريق الرجاء البيضاوي سعيد حسبان، حيث تعرض لهجوم داخل مقبرة الشهداء بالدارالبيضاء مباشرة بعد مراسيم تشييع جنازة المايسترو الظلمي الذي وافته المنية يوم أمس

شوف تيفي:

 

موقف مثير و غير متوقع، ذلك الذي وقع لرئيس فريق الرجاء البيضاوي سعيد حسبان، حيث تعرض لهجوم داخل مقبرة الشهداء بالدارالبيضاء مباشرة بعد مراسيم تشييع جنازة المايسترو الظلمي الذي وافته المنية يوم أمس الخميس .

و حسب ما عاينت "شوف تيفي، حاصر مجموعة من الرجاويين حسبان الذي حل بالمقبرة للمشاركة في تشييع جثمان المرحوم الظلمي ،واعتدوا عليه بالضرب موجهين له عبارات السب و الشتم.

و تدخلت المصالح الأمنية في هذه اللحظات لفك حسبان من الجماهير ،حيث تم تهريبه على متن سيارة تابعة للأمن.

سنوافيكم بفيديو الهجوم بعد لحظات...

 

 

 

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شوف تيفي المغرب حسبان الظلمي جنازة

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