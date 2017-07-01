زلزال قوي يضرب هذه الدولة الاسلامية ويخلف العشرات من الجرحى ﻿

أصيب عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر زلزال بلغت قوته 4.7 درجة فى مدينة نهاوند غربى إيران فى وقت مبكر من يومه الجمعة.

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أصيب عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر زلزال بلغت قوته 4.7 درجة فى مدينة نهاوند غربى إيران فى وقت مبكر من يومه الجمعة.



وحسب ما كشفت عنه وكالة أنباء إيرانية، فإن الزلزال وقع في مقاطعة همدان في حدود الساعة 05:34 بالتوقيت المحلى، وكان على عمق كيلومترين.

وبهذا الصدد، قال حبيب معصومى رئيس مركز علاج الطوارىء في همدان أن من بين المصابين العشرة تم نقل ستة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. هذا وألحق الزلزال أضرارا بالمناطق والقرى المجاورة وفقا لما ذكرت وكالة أنباء (مهر) التي أضافت أنه تم إرسال فرق طبية مع قوات الإنقاذ من الكوارث إلى المنطقة المنكوبة.