عاجل:نشرة إنذارية هامة للمغاربة..شوفو أشنو غاي يوقع السبت و الأحد ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المرتقب أن تشهد العديد من مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة القصوى، التي قد تصل إلى 48 درجة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

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أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المرتقب أن تشهد العديد من مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة القصوى، التي قد تصل إلى 48 درجة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب أن تسجل اليوم الجمعة وغدا السبت درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 48 درجة بكل من الرشيدية وزاكورة وطاطا وآسا الزاك والسمارة وبوجدور وأوسرد ووداي الذهب وداخل العيون وطرفاية .

وأضافت أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 39 و43 درجة بكل من جرسيف وتاوريرت وجرادة وبولمان وفكيك وفاس ومولاي يعقوب وتاونات وخريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش واليوسفية والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم ووزان وتارودانت وورزازات وتنغير وداخل الصويرة وسيدي إفني وكلميم وطانطان.

وخلال يوم الأحد، ستعرف كل من الرشيدية وزاكورة وطاطا وآسا الزاك والسمارة وبوجدور وأوسرد ووداي الذهب درجات حرارة قصوى ستتراوح ما بين 41 و 46 درجة، في حين ستعرف كل من جرسيف ووجدة وجرادة وتاوريرت وبولمان وفكيك والرشيدية وزاكورة وطاطا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين هبوب رياح قوية مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية.





