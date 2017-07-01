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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتقليقة كان استقلاليا

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 12:53 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتقليقة كان استقلاليا | دولي
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتقليقة كان استقلاليا
بالرجوع إلى التاريخ المنسي والحفر في الذاكرة قد نقف على أحداث ووقائع تاريخية تبرز فضل المملكة المغربية وأحزابها الوطنية وتنظيماتها الموازية، فليس من العجب ولاداعي للإستغراب أن يتأكد لنا أن

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بالرجوع إلى التاريخ المنسي والحفر في الذاكرة قد نقف على أحداث ووقائع تاريخية تبرز فضل المملكة المغربية وأحزابها الوطنية وتنظيماتها الموازية، فليس من العجب ولاداعي للإستغراب أن يتأكد لنا أن الرئيس الجزائري ''بوتفليقة'' كان عضو الشبيبة الاستقلالية التنظيم الشبابي الموازي لحزب الإستقلال قصص مثيرة يشهد عليها الحاج عبد القادر الطالب أحد أقدم قواد المملكة في استرجاعه شريط علاقة الرئيس الجزائري بالسياسة لما كان شابا يافعا بوجدة

فحسب مصدر ''الصباح'' يقول الطالبي كأحد العناصر التي وضعت لبنات الشبيبة الإستقلالية سنتي 1956 و 1958 بمدينة وجدة حيث كان يدرس اللغة العربية وآدابها بالمدرسة الحرة بالثانوية ، وكان بوتفليقة أكبرهم سنا وعمره آنذاك نحو 20 سنة، مؤكدا استفادته كثيرا من وطنيين مغاربة صناديد، مبرزا أنه كانت كل الظروف مواتية لبوتفليقة وغيره من التلاميذ، للتمرس سياسيا وميدانيا على أيدي كبار مناضلي حزب الاستقلال، وبينهم مصطفى المشرفي مدير المدرسة الحرة وعم محيي الدين أول مفتش مغربي للتعليم وتولى حقيبة القطاع على عهد حكومة محمد الفاسي في أوائل الاستقلال

ويتذكر الرجل أسماء من الجزائر والمغرب وفرنسا ، محفورة في ذاكرته ممن عايشهم حينئذ وكان لهم دور فعال في تربية النشء على حب الوطن والمقاومة

وأضافت الصحيفة نفسها على لسان عبد القادر الطالب وهو يحكي : '' أن بوتفليقة كان يحب المغرب كثيرا أثناء عيشه بوجدة وانخراطه في الكفاح الوطني لتحرير الجزائر وتنسيقه مع مجاهدين مغاربة ، لكن بعد حصوله على شهادة الباكلوريا بامتياز في 1958 استدعي وحميد الحاسني لولوج سلك الشرطة المغربية عميدا، أيام كان محمد الغزاوي مديرا عاما للأمن الوطني، لكنه رفض ذلك''

ومما لا زال راسخا في ذاكرة الحاج عبد القادر الطالب أن بوتفليقة إلتحق بعد ذلك بالناظور ضابطا بالجيش مع الهواري بومدين الذي كان بدوره يقطن حينئذ بوجدة بعدما قدم إليها من جامع القرويين بفاس ، الذي التحق به بعد دراسته بالأزهر بالقاهرة، لتكون هذه المحطة حاسمة بتاريخ الجزائر وبداية فعلية لإنشاء جبهة التحرير الجزائري بقيادة بومدين وخليفته بوتفليقة.



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