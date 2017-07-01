الظلمي مات مظلوما ﻿

من يعرف الظلمي عن قرب أكيد سيصاب بالصدمة لهول ما نسمعه من أفواه بعض ممن في ''قلوبهم مرض'' وهم حزينون متألمون مفجوعون لرحيل واحد من أكبر أساطير الكرة ببلادنا..



شوف تيفي:



من يعرف الظلمي عن قرب أكيد سيصاب بالصدمة لهول ما نسمعه من أفواه بعض ممن في "قلوبهم مرض" وهم حزينون متألمون مفجوعون لرحيل واحد من أكبر أساطير الكرة ببلادنا..



من يعرف الظلمي عبر وسائل الإعلام أكيد اكتشف أنه ربما اللاعب الوحيد الذي يحظى بشبه إجماع إعلامي وجماهيري حيث لم تطله أبدا سهام النقد أو صراخ الجمهور..



من عايش الظلمي كلاعب أكيد استمتع بسمفونيته الرائعة في قلب وسط الميادين وهو يمرر قنطراته بين أرجل أشهر اللاعبين أو يمرر كرة ساحرة بطبق من ذهب للمهاجمين ليسجلوا أهدافا تذكر في سجلهم التاريخي أو يطفئ غضب اللاعبين إن تطاول عليهم حكم جائر..



من يعرف هذه الأسطورة حقا سواء عن قرب أو عبر وسائل الإعلام أو عايش مجده الكروي رفقة الرجاء أو المنتخب المغربي سيخجل من نفسه عندما يعرف أن هذا الهرم الكروي عاش كبيرا ومات فقيرا...



يمكن الجزم أن التحفة الكروية الرائعة التي فقدناها أمس والذي كان في حياته يسمى الظلمي عبد المجيد ربما الوحيد من جيله الذي توارى عن الأنظار في قمة مجده الكروي لم يؤسس لجمعيات تسولية ولم يطلب إعانات مادية ولم يرغب في منصب إداري أو كروي رغم أن سمعته وشهرته ووزنه "سجل تجاري" لو أراد استغلاله لعاش ثريا، غنيا يملك السيارات والفيلات وما طاب من ملاذات الحياة.. لكن الظلمي الخلوق، الكتوم، الخجول عاش فقيرا زاهدا لم يطرق بابا ولم يَطرق بابه للأسف أحدا.. يسأله كفاف العيش أو الرغبة في أخذ حقه..



للأسف هذا هو وطننا ومن يسيره رياضيا أو كرويا.. نحترم ونسأل ونساعد الانتهازيين ومتصيدي الفرص من النكرات وأشباه النجوم.. ونتناسى أو ننسى الأبطال الحقيقيين الذين أعطوا فعلا لكرة القدم الشيء الكثير في زمن حب القميص الوطني وليس الحسابات البنكية..



نعم مات "المعلم" دون أن يحظى بمباراة تكريمية تليق بمقامه وسمعته ومجده الكروي.. تداخلت المصالح المالية والشخصية وأفشلت لحظة تاريخية كانت ستعيد له الاعتبار ولو معنويا وهو قيد الحياة.. وهي "الغصة" التي لازمت الأسطورة الظلمي إلا أن فارقنا إلى حيث المساواة والعدل.. رحمة الله عليك عبد المجيد أخفقت قلوبنا وعشت في عمقها وستظل ساكنا فيها، عشت كبيرا وتوفيت فقيرا لكنك ستظل في عيوننا وقلوبنا غنيا ثريا بأخلاقك وعطائك الكروي.. أما الجاحدين والمنافقين ومنتهزي الفرص الضائعة مصيرهم مزبلة التاريخ.. ومن يحب الظلمي فعلا فعائلته وأولاده لازالوا أحياء بيننا فهم في حاجة ماسة لنا فهل من التفاتة إنسانية على الأقل ليرقد جثمان الفقيد في سلام، وتظل روحه الطاهرة تناجينا على الدوام..





