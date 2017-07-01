بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان ﻿

يخوض العشرات من تجار المتلاشيات والبلاستيك الفلاحي بالسوق المؤقت بمدينة إنزكان، مسيرة إحتجاجية ضد قرار السلطات بهدم مسجد شعبي على الساعة الخامسة صباحا يوم الجمعة الماضي.

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يخوض العشرات من تجار المتلاشيات والبلاستيك الفلاحي بالسوق المؤقت بمدينة إنزكان، مسيرة إحتجاجية ضد قرار السلطات بهدم مسجد شعبي على الساعة الخامسة صباحا يوم الجمعة الماضي.



وبعد أيام، من ارتداء الأكفان والارتماء وسط خندق كبير، على شاكلة قبر جماعي، جرى حفره وسط السوق المذكور، خرج التجار اليوم كذلك في مسيرة إحتجاجية بالأكفان، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك، للتنديد بقرار هدم المسجد والتهديدات بنقلهم وترحيلهم من السوق الذي إشتغلوا فيه أزيد من 35 سنة.



وحسب أحد المحتجين فالسلطات و ''لوبي العقار'' بالمدينة يهدد أزيد من 400 من عائلة في مصدر قوتهم اليومي، مستنكرين غياب التعاطي الايجابي مع مطالبهم من طرف السلطات المحلية رغم خوضهم العشرات من جلسات الحوار دامت لأزيد من أربع سنوات من دون الوصول إلى حل.



