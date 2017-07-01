 بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز ! | حوادث و حقوق

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز !

فيديو.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة فتاة من أمام منزلها بمراكش | بووز

فيديو.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة فتاة من أمام منزلها بمراكش

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017 | مجتمع

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين

استهزأوا بها لانها بدون قدمين لكن شاهد كيف اصبحت بعد 10 سنوات جعلهم يندمون | بووز

استهزأوا بها لانها بدون قدمين لكن شاهد كيف اصبحت بعد 10 سنوات جعلهم يندمون

خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج | دولي

خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 12:29 بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع
بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان
يخوض العشرات من تجار المتلاشيات والبلاستيك الفلاحي بالسوق المؤقت بمدينة إنزكان، مسيرة إحتجاجية ضد قرار السلطات بهدم مسجد شعبي على الساعة الخامسة صباحا يوم الجمعة الماضي.

شوف تيفي


يخوض العشرات من تجار المتلاشيات والبلاستيك الفلاحي بالسوق المؤقت بمدينة إنزكان، مسيرة إحتجاجية ضد قرار السلطات بهدم مسجد شعبي على الساعة الخامسة صباحا يوم الجمعة الماضي.

وبعد أيام، من ارتداء الأكفان والارتماء وسط خندق كبير، على شاكلة قبر جماعي، جرى حفره وسط السوق المذكور، خرج التجار اليوم كذلك في مسيرة إحتجاجية بالأكفان، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك، للتنديد بقرار هدم المسجد والتهديدات بنقلهم وترحيلهم من السوق الذي إشتغلوا فيه أزيد من 35 سنة.

وحسب أحد المحتجين فالسلطات و ''لوبي العقار'' بالمدينة يهدد أزيد من 400 من عائلة في مصدر قوتهم اليومي، مستنكرين غياب التعاطي الايجابي مع مطالبهم من طرف السلطات المحلية رغم خوضهم العشرات من جلسات الحوار دامت لأزيد من أربع سنوات من دون الوصول إلى حل.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المحتجين العقار السلطات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017 | مجتمع

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017

هام لأصحاب التريبورتورات.. هذا ما قررته حكومة العثماني | مجتمع

هام لأصحاب التريبورتورات.. هذا ما قررته حكومة العثماني

عاجل.. هذه هي الشخصيات الوازنة التي وصلت إلى بيت الراحل الظلمي | مجتمع

عاجل.. هذه هي الشخصيات الوازنة التي وصلت إلى بيت الراحل الظلمي

بالصورة..بعد توقيفه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يشجع الشباب على الولوج لسلك الشرطة | مجتمع

بالصورة..بعد توقيفه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يشجع الشباب على الولوج لسلك الشرطة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا | بــووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا

بالفيديو.. تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الدولي الاطفال السلام 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الدولي الاطفال السلام 2017

بالفيديو.. حملة طبية لفائدة البحارة الحسيمة من اجل تقريب الخدمات الصحية الوقائية | قنوات أخرى

بالفيديو.. حملة طبية لفائدة البحارة الحسيمة من اجل تقريب الخدمات الصحية الوقائية

بالفيديو.. اعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. اعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.