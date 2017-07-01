 فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز ! | حوادث و حقوق

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز !

فيديو.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة فتاة من أمام منزلها بمراكش | بووز

فيديو.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة فتاة من أمام منزلها بمراكش

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017 | مجتمع

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين

استهزأوا بها لانها بدون قدمين لكن شاهد كيف اصبحت بعد 10 سنوات جعلهم يندمون | بووز

استهزأوا بها لانها بدون قدمين لكن شاهد كيف اصبحت بعد 10 سنوات جعلهم يندمون

خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج | دولي

خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 11:59 فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق
فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع
توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو صادم ،و فاضح يظهر رجلين يمارسان شذوذهما الجنسي بشارع الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء.



شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بفيديو صادم ،و فاضح يظهر رجلين يمارسان شذوذهما الجنسي بشارع الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء.

و قد التقط مواطن مغربي تفاصيل الفيديو و هو يعلق عليه باستنكار شديد حول هذه الممارسات الشاذة.

في سياق متصل عاينت "شوف تيفي" من خلال كاميرا خفية شواذ يرتدون لباس نسائية و يقومون بحركات شاذة و فوضى بالشارع المذكور و يعرضون خدماتهم الجنسية على زبائنهم بأثمنة لا تتعدى 200 درهم.

ويستنكر سكان مدينة الدار البيضاء خصوصا شارعي محمد الخامس والحسن الثاني السلوكيات الشاذة التي يقدم عليها بعض الشواذ الذين يعرضون قاماتهم وأجسادهم في البحث عمن يشبع رغباتهم دون حياء في ساعات متأخرة من الليل.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فيديو صادم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز ! | حوادث و حقوق

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز !

فتاة مغربية قتلت خليلها الإفريقي بعد معاشرة جنسية والسبب استعماله لبعض الحبوب الجنسية المقوية | حوادث و حقوق

فتاة مغربية قتلت خليلها الإفريقي بعد معاشرة جنسية والسبب استعماله لبعض الحبوب الجنسية المقوية

محاولة إنتحار شاب من أصحاب سوابق للأتهامه بسرقة | حوادث و حقوق

محاولة إنتحار شاب من أصحاب سوابق للأتهامه بسرقة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا | بــووز
منذ 6 دقائق

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا

بالفيديو.. تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الدولي الاطفال السلام 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الدولي الاطفال السلام 2017

بالفيديو.. حملة طبية لفائدة البحارة الحسيمة من اجل تقريب الخدمات الصحية الوقائية | قنوات أخرى

بالفيديو.. حملة طبية لفائدة البحارة الحسيمة من اجل تقريب الخدمات الصحية الوقائية

بالفيديو.. اعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. اعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.