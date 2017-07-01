فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو صادم ،و فاضح يظهر رجلين يمارسان شذوذهما الجنسي بشارع الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء.





شوف تيفي:



توصلت "شوف تيفي" بفيديو صادم ،و فاضح يظهر رجلين يمارسان شذوذهما الجنسي بشارع الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء.

و قد التقط مواطن مغربي تفاصيل الفيديو و هو يعلق عليه باستنكار شديد حول هذه الممارسات الشاذة.

في سياق متصل عاينت "شوف تيفي" من خلال كاميرا خفية شواذ يرتدون لباس نسائية و يقومون بحركات شاذة و فوضى بالشارع المذكور و يعرضون خدماتهم الجنسية على زبائنهم بأثمنة لا تتعدى 200 درهم.

ويستنكر سكان مدينة الدار البيضاء خصوصا شارعي محمد الخامس والحسن الثاني السلوكيات الشاذة التي يقدم عليها بعض الشواذ الذين يعرضون قاماتهم وأجسادهم في البحث عمن يشبع رغباتهم دون حياء في ساعات متأخرة من الليل.

