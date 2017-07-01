 عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز ! | حوادث و حقوق

فيديو | قطار اسباني يتعرض لحادث خطير بعد اصطدامه بحاجز !

فيديو.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة فتاة من أمام منزلها بمراكش | بووز

فيديو.. كاميرا المراقبة ترصد عملية سرقة فتاة من أمام منزلها بمراكش

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017 | مجتمع

استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين

استهزأوا بها لانها بدون قدمين لكن شاهد كيف اصبحت بعد 10 سنوات جعلهم يندمون | بووز

استهزأوا بها لانها بدون قدمين لكن شاهد كيف اصبحت بعد 10 سنوات جعلهم يندمون

خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج | دولي

خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 11:55 عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك
عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد
كشف عضو هيئة الدفاع ''الحبيب حاجي'' عبر تدوينة على موقعه في التواصل الإجتماعي، أن موكله الصحفي ''حمديد المهداوي'' '' سيتم الاستماع اليه اليوم كشاهد من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء، وبالتالي ليست هناك



بوليتيك
شوف تيفي

كشف عضو هيئة الدفاع ''الحبيب حاجي'' عبر تدوينة على موقعه في التواصل الإجتماعي، أن موكله الصحفي ''حمديد المهداوي'' '' سيتم الاستماع اليه اليوم كشاهد من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء، وبالتالي ليست هناك تهمة جديدة''.

وأوضح حاجي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه سيزور وسيلتقي بالمعتقل حميد المهداوي صبيحة اليوم الجمعة بعد نقله للدار البيضاء من السجن المحلي بالحسيمة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وسيمثل ''حميد المهداوي'' بعد لحظات أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بقرار من النيابة العامة، حيث سبق للمحكمة الإبتدائية في الحسيمة، أن قضت بسجن المهداوي بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالحسيمة.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المهداوي السجن المحكمة التحقيق شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني يقبر حلم الدعم المالي المباشر للمعاقين والمعطلين | بوليتيك

العثماني يقبر حلم الدعم المالي المباشر ''للمعاقين'' و''المعطلين''

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس في حق المايسترو عبد المجيد الظلمي..كلمات جد مؤثرة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس في حق المايسترو عبد المجيد الظلمي..كلمات جد مؤثرة

رسميا... الحكومة تتدخل لتنظيم ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بفاس الشهر المقبل | بوليتيك

رسميا... الحكومة تتدخل لتنظيم ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بفاس الشهر المقبل

إشادة واسعة لمجلس وزراء الخارجية العرب برسالة الملك محمد السادس إلى أنطونيو غوتيريس حول الممارسات الإسرائيلية في القدس | بوليتيك

إشادة واسعة لمجلس وزراء الخارجية العرب برسالة الملك محمد السادس إلى أنطونيو غوتيريس حول الممارسات الإسرائيلية في القدس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا | بــووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا

بالفيديو.. تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الدولي الاطفال السلام 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. تقرير القناة الاولى المغربية عن مهرجان الدولي الاطفال السلام 2017

بالفيديو.. حملة طبية لفائدة البحارة الحسيمة من اجل تقريب الخدمات الصحية الوقائية | قنوات أخرى

بالفيديو.. حملة طبية لفائدة البحارة الحسيمة من اجل تقريب الخدمات الصحية الوقائية

بالفيديو.. اعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. اعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎ | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير.. لحظة إنقلاب سيارة أمام المستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد‎

بالفيديو...تجار يحتجون بالأكفان بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان | مجتمع

بالفيديو...تجار يحتجون ''بالأكفان'' بعد هدم مسجد شعبي بإنزكان

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..ممارسة جنسية بين رجلين في شوارع الدارالبيضاء..شوفو أشنو واقع

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع لحميد المهداوي كشاهد | بوليتيك

عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.