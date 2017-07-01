عاجل...قاضي التحقيق بالبيضاء يستمع ''لحميد المهداوي'' كشاهد ﻿

كشف عضو هيئة الدفاع ''الحبيب حاجي'' عبر تدوينة على موقعه في التواصل الإجتماعي، أن موكله الصحفي ''حمديد المهداوي'' '' سيتم الاستماع اليه اليوم كشاهد من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء، وبالتالي ليست هناك





بوليتيك

شوف تيفي



كشف عضو هيئة الدفاع ''الحبيب حاجي'' عبر تدوينة على موقعه في التواصل الإجتماعي، أن موكله الصحفي ''حمديد المهداوي'' '' سيتم الاستماع اليه اليوم كشاهد من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء، وبالتالي ليست هناك تهمة جديدة''.



وأوضح حاجي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه سيزور وسيلتقي بالمعتقل حميد المهداوي صبيحة اليوم الجمعة بعد نقله للدار البيضاء من السجن المحلي بالحسيمة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.



وسيمثل ''حميد المهداوي'' بعد لحظات أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بقرار من النيابة العامة، حيث سبق للمحكمة الإبتدائية في الحسيمة، أن قضت بسجن المهداوي بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالحسيمة.





