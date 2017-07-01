 استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017 ﻿
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استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 11:13 استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017 | مجتمع
استفادة 203 موظفا وموظفة بالمندوبية العامة لإدارة السجون من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استفادة 203 موظفا وموظفة من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017.

شوف تيفي:


أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استفادة 203 موظفا وموظفة من الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2017.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ، أنها عملت على مدار سنة كاملة، وفي إطار حرصها على ضمان الاستقرار المهني للموظفين، على دراسة مجمل الطلبات الفردية الواردة عليها، وتمت الاستجابة لحوالي 369 طلبا، منها ما يتعلق بالالتحاق بالزوج أو لأسباب صحية أو اجتماعية، مضيفة أنها ستعمل، في السياق ذاته، وقبل متم هذه السنة على تنظيم حركة انتقالية استثنائية قبيل تخرج الفوج الجديد من المتدربين ( الحراسة والأمن، التمريض والإعلاميات) الذين يخضعون حاليا للتكوين الأساسي بالمركز الوطني لتكوين الأطر.

وأشارت إلى أن لجنة مركزية قامت بدراسة ومعالجة طلبات الانتقال، وذلك بالاعتماد على برنامج معلوماتي خاص بها ووفقا لمعايير موضوعية منها على الخصوص الأقدمية بالإدارة والأقدمية بالمؤسسة والحالة العائلية وحاجيات المؤسسات وحجم الخصاص بها.


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