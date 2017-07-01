خطير...قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في إتجاه مكة المكرمة تزامنا وموسم الحج ﻿

أعلن التحالف العسكري بقياد السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي بالقرب من منطقة مكة المكرمة، ''أطلقته الميليشيات الحوثية'' الموجودة في اليمن.

وكالات

أعلن التحالف العسكري بقياد السعودية عن اعتراض صاروخ باليستي بالقرب من منطقة مكة المكرمة، "أطلقته الميليشيات الحوثية" الموجودة في اليمن.

وحسب بيان للتحالف أصدر مساء أمس الخميس، "أن الصاروخ، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي في التحالف مساء الخميس، كان "محاولة يائسة لإفساد موسم الحج".

ووفق البلاغ، لم يكن هذا هو الاستهداف الأول لمكة بصاروخ، فقد أعلن التحالف في أكتوبر الماضي، عن اعتراض صاروخ باليستي طويل المدى كان يستهدف المدينة، لكن الحادث الأخير يأتي قبل شهر تقريبا من موسم الحج.

وقال التحالف العسكري في بيانه إن الاعتراض تم فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف دون وقوع أي أضرار، محذرا من أن "استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع".

وغالبا ما يقوم الحوثيون بهجمات صاروخية قصيرة المدى على الحدود الجنوبية للسعودية، خاصة في أعقاب غارات جوية تشنها طائرات التحالف على مواقعهم.