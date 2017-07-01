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العثماني يقبر حلم الدعم المالي المباشر ''للمعاقين'' و''المعطلين''

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 10:40 العثماني يقبر حلم الدعم المالي المباشر للمعاقين والمعطلين | بوليتيك
العثماني يقبر حلم الدعم المالي المباشر ''للمعاقين'' و''المعطلين''
كشف عضو حكومي، بأن قرار تخصيص دعم مالي مباشر للمعاقين الذي إتخذ في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، قد تم إقباره من طرف رئيس الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

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كشف عضو حكومي، بأن قرار تخصيص دعم مالي مباشر للمعاقين الذي إتخذ في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، قد تم إقباره من طرف رئيس الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

وأوضح ذات المصدر، أن العديد من المتتبعين كانوا ينتظرون من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يعلن على قرار بداية توزيع الدعم المباشر على المعاقين، إما في الجلسة المخصصة للسياسات العمومية التي جرت الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، أو خلال المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس.

وقال ذات المصدر، أن الدعم المالي المباشر ''لذوي الإحتياجات الخاصة''، كان من المقرر البدء في تطبيقه بداية من سنة 2017 كما وعد بن كيران في الولاية السابقة، في حين أن سعد الدين العثماني لم يشر لموضوع الدعم المالي المباشر سواء ''للمعاقين'' أو ''للمعطلين'' الذين كانت الحكومة وعدت بدعمهم ماليا حسب الإمكانات خلال سنة 2018.


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