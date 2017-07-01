هام لأصحاب التريبورتورات.. هذا ما قررته حكومة العثماني ﻿

بعد الحوادث الخطيرة المتتالية التي تتسبب في الدراجات ثلاثية العجلات أو ما يطلق عليه ''تريبورتور''، أصدرت حكومة سعد الدين العثماني قرارا يقضي بتشديد المراقبة على أصحاب هذه الدراجات، سيما التي تشتغل

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بعد الحوادث الخطيرة المتتالية التي تتسبب في الدراجات ثلاثية العجلات أو ما يطلق عليه ''تريبورتور''، أصدرت حكومة سعد الدين العثماني قرارا يقضي بتشديد المراقبة على أصحاب هذه الدراجات، سيما التي تشتغل خارج القانون، أو التي تستعمل لأغراض أخرى غير نقل البضائع والسلع.

وكشفت مصادر برلمانية أن نجيب بوليف راسل المسؤولين بكافة المدن المغربية، من أجل منح مهلة لأصحاب الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات ''تريبوريور''، والتي لن تتعدى شهرين لتسوية وضعياتهم القانونية، حسب المصادر ذاتها.

وكانت مدينة طنجة مؤخرا مسرحا لحادثة سير خطيرة تسببت في وفيات وجرحى، سببها نقل المواطنين على متن ''تريبورتور''، الذي انقلب وسط الطريق، مخلفا مأساة إنسانية.