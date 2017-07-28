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الراقصة حكيمة تدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قالت

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 03:06 الراقصة حكيمة تدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قالت | منوعات
الراقصة حكيمة تدخل على خط مرض لبنى أبيضار وها أشنو قالت
لم تفت الفرصة الراقصة المغربية حكيمة عروسي، لتعلن عن تضامنها مع بطلة فيلم''الزين اللي فيك'' لبنى أبيضار، حيث نشرت تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي''فايسبوك''، بعد تداول خبر

شوف تيفي

لم تفت الفرصة الراقصة المغربية حكيمة عروسي، لتعلن عن تضامنها مع بطلة فيلم''الزين اللي فيك'' لبنى أبيضار، حيث نشرت تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي''فايسبوك''، بعد تداول خبر إصابتها بورم على مستوى حنجرتها.

وكتبت حكيمة تدوينة تتمنى فها الشفاء العاجل للمريضة، ''اللي عندو كلمة زوينة في حقها باش يشجعها تقاوم المرض مرحبا اللي ماعندوش يسد فمو''، في حين ردت أبيضار ف ذات التعليق بـ''اخليك ليا أختي حكيمة بزاف دالحب''...

وكانت لبنى قد كشفت قبل أيام عن إصابتها بمرض خبيث، وطلبت الدعاء والمسامحة مع الجميع، حيث تعاطف معها الكثيرون وتمنوا لها الشفاء العاجل.

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لبنى أبيضار حكيمةعروسي فايسبوك تدوينة

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أمس 21:57 GMT

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