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مثير.. داعية مصري معروف ممنوع من الذهاب للحج وها علاش

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 02:28 مثير.. داعية مصري معروف ممنوع من الذهاب للحج وها علاش | دولي
مثير.. داعية مصري معروف ممنوع من الذهاب للحج وها علاش
كشف الداعية المصري الشهير وجدي غنيم في فيديو له بثه على موقع ''يوتوب''، أنه لن يستطيع أداء مناسك الحج، خوفا من أن يتم اعتقاله من طرف السلطات السعودية وتسليمه لمصر.

شوف تيفي

كشف الداعية المصري الشهير وجدي غنيم في فيديو له بثه على موقع "يوتوب"، أنه لن يستطيع أداء مناسك الحج، خوفا من أن يتم اعتقاله من طرف السلطات السعودية وتسليمه لمصر.

وقال وجدي في حديثه أنه متأكد إذا وطأت قدماه السعودية، فإنه سيتم اعتقاله وتسليمه لنظام السيسي من أجل قتله، خصوصا أن وجدي غنيم يعتبر من أشرس المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على غرار إعلاميين مصريين هجروا بلادهم مضطرين، خوفا من الملاحقة الأمنية.

ويقيم وجدي غنيم الذي يحظى بمتابعة واسعة في قطر، على غرار العديد من الدعاة كالداعية الشهير يوسف القرضاوي وآخرون، يعتبرون من المغضوب عليهم من طرف نظام السيسي.

 

وقال وجدي في حديثه أنه متأكد إذا وطأت قدماه السعودية، فإنه سيتم اعتقاله وتسليمه لنظام السيسي من أجل قتله، خصوصا أن وجدي غنيم يعتبر من أشرس المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على غرار إعلاميين مصريين هجروا بلادهم مضطرين، خوفا من الملاحقة الأمنية.

ويقيم وجدي غنيم الذي يحظى بمتابعة واسعة في قطر، على غرار العديد من الدعاة كالداعية الشهير يوسف القرضاوي وآخرون، يعتبرون من المغضوب عليهم من طرف نظام السيسي.

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السيسي مصر الحج وجدي غنيم

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