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مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 02:23 مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب | دولي
مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب
لم تمر زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمدينة طنجة المغربية لقضاء إجازته الصيفية للعام الثاني على التوالي دون الحديث عنها من طرف وسائل إعلام إسبانية.

شوف تيفي

لم تمر زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمدينة طنجة المغربية لقضاء إجازته الصيفية للعام الثاني على التوالي دون الحديث عنها من طرف وسائل إعلام إسبانية.

وعاتبت المنابر الإعلامية في الجارة الشمالية المسؤولين عن عدم تصيد الفرصة لتغيير وجهة الملك السعودي نحو اسبانيا، كما اعتاد الأمراء والملوك السعوديين من قبل حيث كانوا يقضون عطلهم في ماربيا الاسبانية.

وكشفت صحيفة ''لافانغوارديا'' أن زيارة الملك السعودي سلمان، سيوفر مناصب شغل كبيرة، وضخ ملايين الدولارات في عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصا أن قيمة حجز الفنادق والسيارات وتشغيل اليد العاملة بعدد هائل، تبقى كبيرة جدا.

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السعودية الملك سلمان طنجة اسبانيا

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