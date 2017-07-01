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بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 01:53 بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي | ثقافة و فنون
بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص برمي العديد من الأوراق النقدية على فنان مغربي صحراوي، ينشد إحدى الأغاني الصحراوية وهو يعزف بآلة ''الكيتار''.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص برمي العديد من الأوراق النقدية على فنان مغربي صحراوي، ينشد إحدى الأغاني الصحراوية وهو يعزف بآلة ''الكيتار''.

وظهر الفنان حسب مشاهد الفيديو منسجما مع قيام شخص آخر برمي العشرات من الأوراق النقدية عليه من فئتي 100 و 200 درهم، وهو ما جعل بعض النشطاء يتفاعلون معه، موضحين أن طريقة رمي الأوراق النقدية على الفنان غير لائقة خاصة أن بعض الفقراء والمحتاجين والمحرومين، قد يعبرون عن حزنهم الشديد نظرا لحاجتهم ولو للقليل من هذه الأوراق.

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