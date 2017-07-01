مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، تظهر خلاله دنيا باطمة، وهي تكشف عن قيامها ببعض التعديلات في وجهها من خلال حقن ''البوطوكس''، وذلك قبل أن تنتقل إلى إحدى الصيدليات

''شوف تيفي''

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، تظهر خلاله دنيا باطمة، وهي تكشف عن قيامها ببعض التعديلات في وجهها من خلال حقن ''البوطوكس''، وذلك قبل أن تنتقل إلى إحدى الصيدليات التي كشفت من خلالها عن بعض مواد التجميل التي تستخدمها والخاصة بالشعر وتبييض الأماكن الحساسة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الفيديو المثير، حيث أوضح العديد منهم أن باطمة، كشفت عن السر وراء تغيير شكلها وذلك بإجرائها لعمليات تجميل في مصحات كبرى، بالإضافة إلى استخدامها لمراهيم ومواد تجميل لتحسين بشرتها وتجميلها.