 مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب | دولي

مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب

صادم وبالفيديو..طفلة عندها 13 سنة حامل ووالديها زوجوها+تفاصيل | دولي

صادم وبالفيديو..طفلة عندها 13 سنة حامل ووالديها زوجوها+تفاصيل

أول فيديو جد مؤثر من قلب منزل اللاعب الراحل عبد المجيد الظلمي/تصريحات كبار اللاعبين المغاربة | بووز

أول فيديو جد مؤثر من قلب منزل اللاعب الراحل عبد المجيد الظلمي/تصريحات كبار اللاعبين المغاربة

بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي

مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة

الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع

مثير وطريف وبالفيديو.. مطرب خليجي يغني أغاني مغربية شهيرة بطريقة ساخرة | دولي

مثير وطريف وبالفيديو.. مطرب خليجي يغني أغاني مغربية شهيرة بطريقة ساخرة

فيديو مؤلم..طوموبيلة صدمت دري صغير .. وها أشنو وقع | دولي

فيديو مؤلم..طوموبيلة صدمت دري صغير .. وها أشنو وقع

فيديو | النجم العالمي جاستن بيبر يصدم صحفي باباراتزي بسيارته | ثقافة و فنون

فيديو | النجم العالمي جاستن بيبر يصدم صحفي باباراتزي بسيارته

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 01:46 مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو..باطمة كتدير التجميل وتكشف عن كريم لتبييض الأماكن الحساسة
تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، تظهر خلاله دنيا باطمة، وهي تكشف عن قيامها ببعض التعديلات في وجهها من خلال حقن ''البوطوكس''، وذلك قبل أن تنتقل إلى إحدى الصيدليات

''شوف تيفي''

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، تظهر خلاله دنيا باطمة، وهي تكشف عن قيامها ببعض التعديلات في وجهها من خلال حقن ''البوطوكس''، وذلك قبل أن تنتقل إلى إحدى الصيدليات التي كشفت من خلالها عن بعض مواد التجميل التي تستخدمها والخاصة بالشعر وتبييض الأماكن الحساسة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الفيديو المثير، حيث أوضح العديد منهم أن باطمة، كشفت عن السر وراء تغيير شكلها وذلك بإجرائها لعمليات تجميل في مصحات كبرى، بالإضافة إلى استخدامها لمراهيم ومواد تجميل لتحسين بشرتها وتجميلها.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المنطقة الحساسة مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي

الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع

فيديو | النجم العالمي جاستن بيبر يصدم صحفي باباراتزي بسيارته | ثقافة و فنون

فيديو | النجم العالمي جاستن بيبر يصدم صحفي باباراتزي بسيارته

بالصور..المغاربة النشطاء كاعين على الستاتي ويصفون ما قام به خلال الصيد بالمجزرة | ثقافة و فنون

بالصور..المغاربة النشطاء كاعين على الستاتي ويصفون ما قام به خلال الصيد بالمجزرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا | بــووز
منذ 18 دقيقة

بالفيديو..مسطي كايضرب الطوموبيلات بالحجر فكازا

بالفيديو..حصلاتهم الكاميرا كايشفرو الكابلات فكازا | بــووز

بالفيديو..حصلاتهم الكاميرا كايشفرو الكابلات فكازا

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص جريمة قتل هزت كورنيش شاطئ عين الذئاب بالبيضاء‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص جريمة قتل هزت كورنيش شاطئ عين الذئاب بالبيضاء‎

خبر عاجل : وفاة الأسطورة عبد المجيد الضلمي | خبر عاجل

خبر عاجل : وفاة الأسطورة عبد المجيد الضلمي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب | دولي
منذ 4 دقائق

مثير..زوبعة في إسبانيا بسبب عطلة ملك السعودية بالمغرب

صادم وبالفيديو..طفلة عندها 13 سنة حامل ووالديها زوجوها+تفاصيل | دولي

صادم وبالفيديو..طفلة عندها 13 سنة حامل ووالديها زوجوها+تفاصيل

أول فيديو جد مؤثر من قلب منزل اللاعب الراحل عبد المجيد الظلمي/تصريحات كبار اللاعبين المغاربة | بووز

أول فيديو جد مؤثر من قلب منزل اللاعب الراحل عبد المجيد الظلمي/تصريحات كبار اللاعبين المغاربة

بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو..الملاين كتلاح على فنان مغربي

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.