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الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع

بتاريــخ : 28 يوليوز 2017 / 01:27 الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع | ثقافة و فنون
الفنان المصري هاني شاكر في قلب فضيحة إلكترونية وها أشنو وقع
كشف الإعلامي المصري المقيم بتركيا معتز مطر خلال برنامجه ''مع معتز''، أن المخابرات المصرية تستخدم صفحة هاني شاكر الفايسبوكية من أجل غلق صفحة قناة ''الشرق''.

شوف تيفي

كشف الإعلامي المصري المقيم بتركيا معتز مطر خلال برنامجه ''مع معتز''، أن المخابرات المصرية تستخدم صفحة هاني شاكر الفايسبوكية من أجل غلق صفحة قناة ''الشرق''.

وكشف معتز أن ما قام به هاني شاكر ''زبالة''، و''أداء غير أخلاقي'' من مطرب له جمهوره، وأن المخابرات المصرية حجبت بث قناة ''الشرق'' في مصر، وأنها لا يمكن الدخول إليها إلا بواسطة كسر الشفرات.


وأضاف معتز خلال مداخلة في برنامج أول أمس أن مصر تستخدم صفحة هاني شاكر نظرا لأن عدد متابعيه يصل إلى 7 ملايين متابع حقيقي، مما جعل المسألة سهلة في مراسلة إدارة الفايسبوك من أجل حجب فيديوهات القناة من طرف هاني شاكر.

من جهة هذا الأخير، كشفت مصادر مصرية أن شاكر رفع دعاوى قضائية على الإعلامي معتز مطر، وقناة ''الشرق''، من أجل الدفاع عن نفسه من خلال الضرر الذي لحقه بسبب هذه الاتهامات.

 

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