خطير.. بعد لاعب المنتخب الوطني، لاعب آخر يتعرض لهجوم مسلح وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

بعد تعرض لاعب المنتخب الوطني حمزة بوسقالي لاعتداء مسلح خطير بمارتيل، تعرض لاعب صغار يوسفية برشيد رضى ربحان لهجوم على مستوى الوجه باستعمال السلاح الأبيض، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أجريت له



شوف تيفي

بعد تعرض لاعب المنتخب الوطني حمزة بوسقالي لاعتداء مسلح خطير بمارتيل، تعرض لاعب صغار يوسفية برشيد رضى ربحان لهجوم على مستوى الوجه باستعمال السلاح الأبيض، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية تجميل تكللت بالنجاح.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام قليلة على اعتداء آخر كاد يودي بحياة حمزة بوسقالي، الذي أصيب هو الآخر على مستوى الوجه والرجل والفخد والرأس، ما استدعى التدخل الجراحي بسرعة.

وتعتبر هذه ثاني حالة يصاب بها لاعب كرة قدم بعد لاعب بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث عبرت الأكاديمية عن تضامنها مع أسرة اللاعب، وتدعو بالشفاء العاجل لابنها ولاعبها رضى ربحان.



