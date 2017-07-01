رسميا... الحكومة تتدخل لتنظيم ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بفاس الشهر المقبل ﻿

أكد الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب، خالد البورقعي بأن المشكل الذي كان قد تحدث عنه سابقا بأن ''وزارة الداخلية تُعرقل تنظيم الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة

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أكد الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب، خالد البورقعي بأن المشكل الذي كان قد تحدث عنه سابقا بأن "وزارة الداخلية تُعرقل تنظيم الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية" قد تم حله بتدخل مسؤولين حكوميين.



وأوضح البورقعي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بالقول ".نشرتُ زوال اليوم الخميس 27 يوليوز 2017 بلاغاً إخبارياً مُقتضباً للرأي العام حول الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية، و تفاعل معه عدد كبير من المناضلين والمهتمين وبهذه المناسبة أُعبِّر عن تقديري وامتناني لكل من أعرب عن تضامنه معنا ، كما أُعبِّر عن اعتزازي بجاهزية مناضلي ومناضلات الشبيبة من خلال ما عبَّروا عنه تفاعلاً مع البلاغ المذكور" .



وأضاف البورقعي، "أخبر الجميع أن المشكل قد تمَّ حلُّه (إلى حدِّ الآن ) بعد تدخُّل مسؤولين في الحكومة...فالشكر موصول للجميع.."





