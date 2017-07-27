بالصورة..بعد توقيفه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يشجع الشباب على الولوج لسلك الشرطة ﻿

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الخميس، الإعلان الخاص بمباراة رجال الأمن والتي من المنتظر حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني شهر شتنبر المقبل.

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الخميس، الإعلان الخاص بمباراة رجال الأمن والتي من المنتظر حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني شهر شتنبر المقبل.

وتفاعل عشاق ملولي مع نشره للاعلان، موضحين أن قيامه بهذه الخطوة يعتبر تشجيعا للشباب الراغب في الولوج إلى سلك الشرطة بالرغم من قرار المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه عن العمل لمدة شهرين مع عرضه على اللجنة التأديبية بسبب مخالفته التعليمات.

ومن جهة أخرى وكتذكير بالنسبة للراغبين في اجتياز هذه المباراة فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تعلن تنظيمها يوم 24 شتنبر 2017 بالرباط وكذا بمدن أخرى بالمملكة مباريات لتوظيف 5545 شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية 2017، حسب المناصب المذكورة أسفله، ويحتفظ بـ 25% من المناصب لفائدة المترشحين من أبناء قدماء المقاومين ومكفولي الامة وقدماء العسكريين و المحاربين.

وعلى الراغبين في الترشح التوفر على الشروط التالية:

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-تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وعلى الشروط الخاصة بالوظيفة في الأمن الوطني.

- الحاصلين على الشهادة المطلوبة

- المتوفرين على قامة 1,70لا تقل عن دون انتعال أحذية بالنسبة لعمداء الشرطة وضباط الشرطة ومفتشي الشرطة و1,73 بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن و بالنسبة 1,67 للاناث من مختلف الدرجات.

-البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية بالنسبة لعمداء الشرطة و 21 سنة على الأقل و3 سنة بالنسبة لضباط الأمن ومفتشي الشرطة ذكور وإناث.

-ألا تقل قوته البصرية بدون استعمال النظارات أو العدسات عن 10/15

- المتوفرين على قوة سمع قوية والمؤهلين صحيا وبدنيا

-الالتزام بالبقاء في صفوف الأمن لمدة لا تقل عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف

عدد المناصب:

- عميد الشرطة: 90 منصبا: الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التسيير الإداري

- ضابط شرطة: 260 منصبا: دبلوم الدراسات الجامعية العامة

_ ضابط أمن: 70 منصبا: دبلوم الدراسات الجامعية العامة

مفتش شرطة: 1000منصب: شهادة تؤكد النجاح في الفصلين الأول والثاني بالجامعة

_حارس أمن: 4120 منصبا: شهادة الباكالوريا



و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة المطلوبة أن يقدم ملف ترشيحه شخصيا إلى المصلحة الإدارية أو إلى مفوضية الشرطة القريبة من محل سكناه وذلك ابتداء من يوم 10 غشت 2017 إلى غاية يوم 15 غشت 2017 وهو آخر أجل مصحوبا بالوثائق التالية:

ـ طلب المشاركة بخط اليد؛

ـ نسخة من الدبلوم المطلوب لاجتياز المباراة التي وقع عليها اختيار المترشح (ة)؛

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛

ـ نسخة من عقد الازدياد؛

ـ ثلاثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي ـ AUTOCOLLANT) تحمل الطابع البريدي واسم وعنوان المترشح.