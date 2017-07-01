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مُثـــــير:البرلمان يصادق على قانون منع التعدد وتحديد سن الزواج في 16 سنة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 21:01 مُثـــــير:البرلمان يصادق على قانون منع التعدد وتحديد سن الزواج في 16 سنة | دولي
مُثـــــير:البرلمان يصادق على قانون منع التعدد وتحديد سن الزواج في 16 سنة
صادق برلمان تونس على قانون يجرم العنف ضد المرأة، بعد جلسات صاخبة وجدل بين الاطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيمنع القانون التونسي الجديد تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها


وكالات


صادق برلمان تونس على قانون يجرم العنف ضد المرأة، بعد جلسات صاخبة وجدل بين الاطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيمنع القانون التونسي الجديد تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل والمجال السياسي.

وصوتت جميع الفرق البرلمانية بالإجماع مساء أمس الأربعاء (26 يوليو على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.

وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".

ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".
بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لفرانس برس أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي...). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية، حيث ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة، ليتم في الأخير التوافق حول سن 16 عاما بدل 13 عاما.


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