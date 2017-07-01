 إشادة واسعة لمجلس وزراء الخارجية العرب برسالة الملك محمد السادس إلى أنطونيو غوتيريس حول الممارسات الإسرائيلية في القدس ﻿
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إشادة واسعة لمجلس وزراء الخارجية العرب برسالة الملك محمد السادس إلى أنطونيو غوتيريس حول الممارسات الإسرائيلية في القدس

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 20:38 إشادة واسعة لمجلس وزراء الخارجية العرب برسالة الملك محمد السادس إلى أنطونيو غوتيريس حول الممارسات الإسرائيلية في القدس | بوليتيك
إشادة واسعة لمجلس وزراء الخارجية العرب برسالة الملك محمد السادس إلى أنطونيو غوتيريس حول الممارسات الإسرائيلية في القدس
شهد الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس بالقاهرة إشادة واسعة بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى الأمين العام

"شوف تيفي"+"و م ع"

شهد الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس بالقاهرة إشادة واسعة بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتي تدين السياسات الإسرائيلية غير المقبولة في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في التقرير الذي قدمه إلى الاجتماع، بهذه المبادرة التي قام بها الملك محمد السادس من أجل وقف الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن أزمة القدس لم تكن لتجد طريقها إلى الحل إلا بهذه الصورة المرضية للرأي العام العربي وعبر تحرك سريع يقظ وإرادة فاعلة.

وقد تميز الاجتماع بتوزيع نص الرسالة الملكية المذكورة على المشاركين في الاجتماع من رؤساء وأعضاء الوفود.

كما ذكر بمضامين الرسالة الملكية السامية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، والتي أكد فيها رفض المملكة المغربية أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف.


وقد تمت كذلك الإشادة بشكل موسع بالرسالة الملكية من طرف عدد من وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود في الكلمات التي ألقوها خلال هذا الاجتماع .

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