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ميناء جديد يرى النور بآسفي

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 20:15 ميناء جديد يرى النور بآسفي | اقتصاد
ميناء جديد يرى النور بآسفي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.387 بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013)، يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز

شوف تيفي:

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.387 بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013)، يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع مرسوم يهدف إلى تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، إلى غاية 30 يوليوز 2019 كموعد لنهاية الأشغال بالمشروع، وذلك لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات

 

 

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