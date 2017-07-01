 قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة ﻿
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قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 19:53 قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة | بوليتيك
قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة
بعد الحكم عليه ب3 أشهر نافدة بمدينة الحسيمة، علمت ''شوف تيفي'' يومه الخميس من مصدر قضائي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، قامت باستقدام الزميل حميد المهداوي من الحسيمة إلى

شوف تيفي:

بعد الحكم عليه ب3 أشهر نافدة بمدينة الحسيمة، علمت "شوف تيفي" يومه الخميس من مصدر قضائي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، قامت باستقدام الزميل حميد المهداوي من الحسيمة إلى الدارالبيضاء بأمر من قاضي التحقيق.

و كشفت مصادرنا، أن قاضي التحقيق ،سيستمع غدا الجمعة، إلى المهداوي خلال تقديمه في قضية ربما كان على علم بها و يتعلق الأمر بإدخال أسلحة إلى الحسيمة في حراك الريف.

وقد سبق للمحكمة الإبتدائية بالحسيمة إدانة المهداوي والحكم عليه بالسجن النافذ لثلاثة أشهر مع غرامة مالية ، بتهم تمثلت بالأساس في التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي، وذلك بعد محاكمة دامت أطوارها أزيد من 15 ساعة متواصلة .

 

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