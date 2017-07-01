رسميا..بعد الحصار لأسبوعين...آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى لإقامة الصلوات ﻿

دخل آلاف المصلون إلى المسجد الأقصى، عصر اليوم الخميس، ورفعوا العلم الفلسطيني بعد أن اضطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى فتح ''باب حطة'' الذي أدى بقاء إغلاقه الى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات

وكالات



دخل آلاف المصلون إلى المسجد الأقصى، عصر اليوم الخميس، ورفعوا العلم الفلسطيني بعد أن اضطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى فتح "باب حطة" الذي أدى بقاء إغلاقه الى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى رافضين الدخول إلا بفتحه.



وكانت المرجعيات الدينية والمصلون في المسجد الأقصى رفضوا الدخول إلى المسجد عند صلاة عصر اليوم كما كان مقررا في السابق، بعد أن رفضت قوات الاحتلال فتح "باب حطة"، ومنعت حراس المسجد الاقصى من فتحه.



وشهد المسجد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلين تلبية لدعوات وجهتها المرجعيات الدينية، للاحتشاد والمشاركة في الدخول للمسجد، حيث كان الاحتلال قد وضع بوابات الكترونية في اعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها ثلاثة فلسطينيين عند أبواب المسجد الأقصى، حيث رفض الفلسطينيون الدخول للمسجد إلا بعد إزالة الاحتلال لهذه البوابات.





