فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة ﻿

بعد أقل من 24 ساعة من نشر صحفات فايسبوكية لمطقع فيديو، يوثق لحظة إرغام شاب لفتاة على التعري وشرب الكحول والتي على ما يبدو أن تفاصيلها، جرت بالجزائر، تكرر سيناريو مشابه بالمغرب، حيث نشرت يومه الخميس

"شوف تيفي"

بعد أقل من 24 ساعة من نشر صحفات فايسبوكية لمطقع فيديو، يوثق لحظة إرغام شاب لفتاة على التعري وشرب الكحول والتي على ما يبدو أن تفاصيلها، جرت بالجزائر، تكرر سيناريو مشابه بالمغرب، حيث نشرت يومه الخميس صفحة فايسبوكية مقطع فيديو، يظهر شابا وهو يصور عشيقته بأحد الشواطئ ويرغمها على القيام بحركات جنسية قبل إهانتها بكلمات نابية.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو، المصالح الأمنية بالتحرك والكشف عن هوية الفتاة وخاصة هوية مصور الفيديو وناشره حتى يتم اعتقاله، في حين عبر آخرون عن غضبهم الشديد من الشاب الذي جعل الفتاة تقوم بحركات جنسية رغما عنها بالرغم من رفضها التام في البداية.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة الإخبارية، نظرا لطبيعته الغير أخلاقية ولاحتوائه على كلمات نابية.





