 فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة | بوليتيك

قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة

رسميا..بعد الحصار لأسبوعين...آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى لإقامة الصلوات | دولي

رسميا..بعد الحصار لأسبوعين...آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى لإقامة الصلوات

فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة | حوادث و حقوق

فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات

عاجل..رئيس دولة إسلامية يعلن استعداده لتقديم استقالته من منصبه والتوجه للمسجد الأقصى لحمايته | دولي

عاجل..رئيس دولة إسلامية يعلن استعداده لتقديم استقالته من منصبه والتوجه للمسجد الأقصى لحمايته

أول امرأة محجبة يتم طردها من البرلمان التركي.. اليوم تعاد لها كرامتها | دولي

أول امرأة محجبة يتم طردها من البرلمان التركي.. اليوم تعاد لها كرامتها

بالصور..المغاربة النشطاء كاعين على الستاتي ويصفون ما قام به خلال الصيد بالمجزرة | ثقافة و فنون

بالصور..المغاربة النشطاء كاعين على الستاتي ويصفون ما قام به خلال الصيد بالمجزرة

عاجل.. خبر صادم يهز الحسيمة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل.. خبر صادم يهز الحسيمة في هذه اللحظات

مؤلم..فنانة مغربية مشهورة مريضة بزاف وغادي دير عملية جراحية وكتنسى دعواتكم | ثقافة و فنون

مؤلم..فنانة مغربية مشهورة مريضة بزاف وغادي دير عملية جراحية وكتنسى دعواتكم

بعد مقتل الجنود المغاربة...قوات خاصة تصل إفريقيا الوسطى لحماية الجنود المسلمين | بوليتيك

بعد مقتل الجنود المغاربة...قوات خاصة تصل إفريقيا الوسطى لحماية الجنود المسلمين

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 19:12 فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة | حوادث و حقوق
فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة
بعد أقل من 24 ساعة من نشر صحفات فايسبوكية لمطقع فيديو، يوثق لحظة إرغام شاب لفتاة على التعري وشرب الكحول والتي على ما يبدو أن تفاصيلها، جرت بالجزائر، تكرر سيناريو مشابه بالمغرب، حيث نشرت يومه الخميس

"شوف تيفي"

بعد أقل من 24 ساعة من نشر صحفات فايسبوكية لمطقع فيديو، يوثق لحظة إرغام شاب لفتاة على التعري وشرب الكحول والتي على ما يبدو أن تفاصيلها، جرت بالجزائر، تكرر سيناريو مشابه بالمغرب، حيث نشرت يومه الخميس صفحة فايسبوكية مقطع فيديو، يظهر شابا وهو يصور عشيقته بأحد الشواطئ ويرغمها على القيام بحركات جنسية قبل إهانتها بكلمات نابية.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو، المصالح الأمنية بالتحرك والكشف عن هوية الفتاة وخاصة هوية مصور الفيديو وناشره حتى يتم اعتقاله، في حين عبر آخرون عن غضبهم الشديد من الشاب الذي جعل الفتاة تقوم بحركات جنسية رغما عنها بالرغم من رفضها التام في البداية.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة الإخبارية، نظرا لطبيعته الغير أخلاقية ولاحتوائه على كلمات نابية.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكحول الشاب الفتاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا هو مصير قاتل صديقته داخل ملهى ليلي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير قاتل صديقته داخل ملهى ليلي بالبيضاء

عاجل و بالصور.. فضيحة بأكبر مركزٍ لتسجيل السيارات بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. فضيحة بأكبر مركزٍ لتسجيل السيارات بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع

خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع | حوادث و حقوق

خطير و لا يصدق..شاطئ مشهور في المغرب لقاو فيه براوات طبية وقنينات دم تقدر تكون فيهم السيدا+فيديو مروع

عاجل و بالصور: رموك قتل رجل مسن فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور: رموك قتل رجل مسن فكازا وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا جديد التحقيق في فيديو الزفزافي المُسرب | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..هذا جديد التحقيق في فيديو الزفزافي المُسرب

مزوار يُعلن من الدارالبيضاء عن برنامج الدورة الثانية لقمة فرصة المناخ التي ستحتضنها أكادير شهر شتنبر | مال و أعمال

مزوار يُعلن من الدارالبيضاء عن برنامج الدورة الثانية لقمة ''فرصة المناخ'' التي ستحتضنها أكادير شهر شتنبر

شوفو الوجه الآخر لليل مدينة الحسيمة أجواء رائعة الساكنة و السياح يستمتعون بفصيل الصيف | خارج البلاطو

شوفو الوجه الآخر لليل مدينة الحسيمة أجواء رائعة الساكنة و السياح يستمتعون بفصيل الصيف

الفنان المغربي حسن فلان يوجه رسالة للفنانين المغاربة..حنا كنعانيو و لكن مخاصناش نبقاو نبكيو | بــووز

الفنان المغربي حسن فلان يوجه رسالة للفنانين المغاربة..حنا كنعانيو و لكن مخاصناش نبقاو نبكيو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

قاضي التحقيق يأمر بترحيل المهداوي إلى الدارالبيضاء و القضية فيها السلاح و الحسيمة

رسميا..بعد الحصار لأسبوعين...آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى لإقامة الصلوات | دولي

رسميا..بعد الحصار لأسبوعين...آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى لإقامة الصلوات

فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات نابية+تفاصيل الفضيحة | حوادث و حقوق

فيديو آخر يهز الفايسبوك: شاب مغربي يرغم فتاة على القيام بحركات جنسية وسط البحر ويهينها بكلمات

عاجل..رئيس دولة إسلامية يعلن استعداده لتقديم استقالته من منصبه والتوجه للمسجد الأقصى لحمايته | دولي

عاجل..رئيس دولة إسلامية يعلن استعداده لتقديم استقالته من منصبه والتوجه للمسجد الأقصى لحمايته

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.