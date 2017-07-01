عاجل..رئيس دولة إسلامية يعلن استعداده لتقديم استقالته من منصبه والتوجه للمسجد الأقصى لحمايته ﻿

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، يومه الخميس، على أنه مستعد للاستقالة من منصبه وقضاء ما تبقى من حياته في ''حماية'' المسجد الأقصى، وذللك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك قبل قليل من يومه

"شوف تيفي"

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، يومه الخميس، على أنه مستعد للاستقالة من منصبه وقضاء ما تبقى من حياته في "حماية" المسجد الأقصى، وذللك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك قبل قليل من يومه الخميس.

وأوضحت الوكالة الروسية أن قاديروف، كتب على حسابه في موقع "تيلغرام" للتواصل الاجتماعي "أنا مستعد للاستقالة، والتطوع لآخر حياتي في المنظمات التي تتكفل في حماية المسجد الأقصى".

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المصلين، دخلوا يومه الخميس، إلى المسجد الأقصى بالقدس، إلا أن رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح بوابة حطة، تسبب في وقوع مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطنيين.