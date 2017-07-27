بالصور..المغاربة النشطاء كاعين على الستاتي ويصفون ما قام به خلال الصيد بالمجزرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر خلالها النجم عبد العزيز الستاتي وهو يستعرض حصيلة رحلة صيد والتي تمكن خلالها من اصطياد العشرات من الطيور.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر خلالها النجم عبد العزيز الستاتي وهو يستعرض حصيلة رحلة صيد والتي تمكن خلالها من اصطياد العشرات من الطيور.

وتفاعل آلاف النشطاء مع صور الستاتي، حيث وصف الجميع ما قام به ب"المجزرة"، داعين السلطات المسؤولة عن حماية الطيور في الغابات بفتح تحقيق والكشف عن ظروف وملابسات قتل هذا العدد الكبير من الطيور على يد الستاتي ومن كانوا معه.



ووجه نشطاء الانتقاد اللاذع للفنان موضحين أن ما قام به مخالف للقانون ولا يمكن السكوت عليه وبالتالي فإن على جمعيات حقوقية الدخول على الخط لمحاسبة جميع من تسول له نفسه استنزاف الثروة الغابوية كيفما كان شكلها أو نوعها.



