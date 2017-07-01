مؤلم..فنانة مغربية مشهورة مريضة بزاف وغادي دير عملية جراحية وكتنسى دعواتكم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الحالة الصحية للفنانة عزيزة ملاك، تدهورت في الآونة الأخيرة، نتيجة إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الحالة الصحية للفنانة عزيزة ملاك، تدهورت في الآونة الأخيرة، نتيجة إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفنانة، من المنتظر أن تجري عملية جراحية خلال الأسبوع المقبل بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، على مستوى "المرارة" والتي أصيبت بها أخيرا، عقب تعرضها للنصب من طرف أحد الأشخاص، قاموا بالاستلاء على محلها التجارلي بالقوة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المذكورة، تعتبر من الأسماء التي سطع اسمها في سماء الفن بالمغرب خلال تسعينيات القرن الماضي، عقب آدائها لمجموعة من الأغاني من بينها "ما يهموني حساد".