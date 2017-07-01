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بعد مقتل الجنود المغاربة...قوات خاصة تصل إفريقيا الوسطى لحماية الجنود المسلمين

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 18:11 بعد مقتل الجنود المغاربة...قوات خاصة تصل إفريقيا الوسطى لحماية الجنود المسلمين | بوليتيك
بعد مقتل الجنود المغاربة...قوات خاصة تصل إفريقيا الوسطى لحماية الجنود المسلمين
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى المعروفة إختصارا ب ''المينوسكا'' عن إرسال بعثة خاصة بشكل عاجل إلى إفريقيا الوسطى قادمة من دولة

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى المعروفة إختصارا ب "المينوسكا" عن إرسال بعثة خاصة بشكل عاجل إلى إفريقيا الوسطى قادمة من دولة بنغلاديش.

وحسب صفحة القوات المسلحة الملكية على الفايسبوك، " فنظرا للوضع "ببانغاسو" بجمهورية إفريقيا الوسطى الذي أصبح جد خطير، تعتزم المينوسكا إرسال قوات خاصة "بنغالية" إلى المنطقة لضبط الوضع الأمني هناك.

ووفق ذات المصدر، فالقوات المسلحة الملكية المغربية هي التجريدة الوحيدة المسلمة في المنطقة المتوثرة التي تعرف حروب إبادة جماعية، حيث أن "ميليشيا الانتي بالاكا تستهدف كل من هو مسلم و خصوصا القوات المغربية التي تعتبر القوة المسلمة الوحية التي تحمي مسلمي بانغاسو".

وإستشهد مؤخرا ثلاثة جنود مغاربة بجمهورية إفريقيا الوسطى عقب هجومات لميليشيا "الأنتي بالاكا"، وهم، السيرجان شاف "محمد ايت سعيد"، و الكابورال شاف "هشام أماحريت" والكابورال شاف "زيد كبوز".


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