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بعد إسقاطها لثلاث مرات...المحكمة الدستورية تحسم الإنتخابات البرلمانية بمولاي يعقوب بفاس

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 17:45 بعد إسقاطها لثلاث مرات...المحكمة الدستورية تحسم الإنتخابات البرلمانية بمولاي يعقوب بفاس | بوليتيك
بعد إسقاطها لثلاث مرات...المحكمة الدستورية تحسم الإنتخابات البرلمانية بمولاي يعقوب بفاس
بعد إلغاء نتائج الإنتخابات البرلمانية لدائرة مولاي يعقوب لأزيد من ثلاثة مرات في الولاية التشريعية السابقة، رفضت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير رفض جميع الطعون ضد نتائج الإنتخابات البرلمانية

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بعد إلغاء نتائج الإنتخابات البرلمانية لدائرة مولاي يعقوب لأزيد من ثلاثة مرات في الولاية التشريعية السابقة، رفضت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير رفض جميع الطعون ضد نتائج الإنتخابات البرلمانية للولاية التشريعية الحالية.

وقضت المحكمة الدستورية، برفض طلب كل من المرشح الحسن شهبي ومحمد الغول وحميد الفناسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، الذي أعلن على إثره انتخاب جواد دواحي ومحمد يوسف عضوين بمجلس النواب.

ووفق قرار المحكمة الدستورية، فقد أمرت بتبليغ نسخة من قرارها لرئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.


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