عاجل..هذا هو مصير قاتل صديقته داخل ملهى ليلي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت يومه الخميس، من إيقاف الشاب المتورط في قتل صديقته داخل ملهى ليلي يوجد على مستوى كورنيش عين الذياب بالبيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية ، تمكنت يومه الخميس، من إيقاف الشاب المتورط في قتل صديقته داخل ملهى ليلي يوجد على مستوى كورنيش عين الذياب بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، استمعت لبعض العاملين داخل الملهى الليلي، وأبقت البعض منهم رهن الاعتقال للاشتباه في تورطهم في محاولة تغيير معالم الجريمة داخل الملهى.

وأكد المصدر ذاته المعطيات الأولى بخصوص الجريمة، مشيرا إلى أن "الغيرة"، كانت وراء قيام الشاب بقتل صديقته البالغة من العمر قيد حياتها 23 سنة، مضيفا أن أداة الجريمة كانت هي "مقص شيشة".



