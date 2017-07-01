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مثير..شخص تزوج بـ 25 امرأة وولد 125 طفل..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 17:22 مثير..شخص تزوج بـ 25 امرأة وولد 125 طفل..وها شنو وقع ليه | منوعات
مثير..شخص تزوج بـ 25 امرأة وولد 125 طفل..وها شنو وقع ليه
قضت محكمة كندية، أخيرا، سجن مواطن كندي بعد اكتشافها بزواجه من 25 امرأة في نفس الوقت، وإنجابه لـ 125 طفلاً، وهو الحكم نفسه الذي أصدر في حق رجل آخر متزوج من خمس نساء.


"شوف تيفي"

قضت محكمة كندية، أخيرا، سجن مواطن كندي بعد اكتشافها بزواجه من 25 امرأة في نفس الوقت، وإنجابه لـ 125 طفلاً، وهو الحكم نفسه الذي أصدر في حق رجل آخر متزوج من خمس نساء.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد انتشرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل الأول يدعى ونستون بلاكمور ويبلغ من العمر 60 عاماً، وهو متزوج من 25 سيدة في آن واحد وأنجب منهن 125 طفلاً، أما الرجل الثاني فهو جيمس أولر البالغ 53 عاماً وهو متزوج من خمس نساء فقط، ولديه منهن عدد غير معروف من الأبناء.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة توصلت إلى إدانة الرجلين بتهمة "تعدد الزوجات" وحكمت عليهما بالسجن، وذلك بعد معركة قضائية طويلة استمرت لسنوات، موضحة بأن الرجلين يعيشان في مجتمع مغلق وصغير في بلدة تدعى "باونتفول"، لكن المفاجأة أن الرجلين قالا للمحكمة إنهما يعيشان حياة دينية وينفذان التعاليم الإلهية.


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