عاجل و بالصور.. فضيحة بأكبر مركزٍ لتسجيل السيارات بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع ﻿

فضيحة تلك التي صادفنها يومه الخميس، بأكبر مركز لتسجيل السيارات بالدارالبيضاء ،حيث عاينت ''شوف تيفي'' ،موظف بقسم تسليم رخص السياقة و هو يُدخن داخل مكتبه دون حسيب و لا رقيب.

شوف تيفي:

فضيحة تلك التي صادفنها يومه الخميس، بأكبر مركز لتسجيل السيارات بالدارالبيضاء ،حيث عاينت ''شوف تيفي'' ،موظف بقسم تسليم رخص السياقة و هو يُدخن داخل مكتبه دون حسيب و لا رقيب.

الموظف شوهد و هو يدخن بشكل عادي، داخل مكتبه أمام أعين الموظفين و المواطنين الذين استنكروا هذا السلوك المبالغ فيه خصوصا أنه يعمل داخل إدارة عمومية و من واجبه خدمة المواطنين.



من جانب آخر احتج بعض المواطنين ،على الخدمات التي يُقدمها المركز الكائن بالحي الحسني،حيث توصلت ''شوف تيفي'' بصور تُبيين إتلاف عدد كبير من الوثائق المهمة الخاصة بالمواطنين.



