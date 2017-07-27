بعد أدائها أغنية ''طاكسي'' ووصف المغاربة له بالشوهة: صورة الراقصة نور بالمايو تشعل الفايسبوك ﻿

بعد أيام قليلة من إصدارها لأغنية تحت عنوان ''طاكسي'' والتي وصفها نشطاء بـ ''الشوهة''، تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الراقصة ''نور'' وهي ترتدي لباس السباحة ''مايو'' والذي يكشف عن

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من إصدارها لأغنية تحت عنوان ''طاكسي'' والتي وصفها نشطاء بـ ''الشوهة''، تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الراقصة ''نور'' وهي ترتدي لباس السباحة ''مايو'' والذي يكشف عن جزء كبير من جسدها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة الجديدة للراقصة نور، معبرين عن دهشتهم الشديدة من شكل جسدها، في حين استغل آخرون الفرصة لتجديد انتقاذهم اللاذع لأغنيتها ''الطاكسي''، داعين إياها إلى التوقف عن الغناء بشكل نهائي.



ووصف آخرون تجربة نور في الغناء بالفاشلة، مؤكدين بأن للغناء أهله وبالتالي فعليها الاقتناع بأن تكون أغنية ''طاكسي'' هي الأولى والأخيرة لها.



