بالصورة..سعد المجرد طاير بالفرحة ويشكر أحد أصدقائه..وها علاش ﻿

نشر الفنان سعد المجرد، يومه الخميس، صورة له، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بوصول أغنيته ''مال حبيبي'' لأكثر من 200 مليون مشاهدة بقناته على اليوتوب.

"شوف تيفي"

نشر الفنان سعد المجرد، يومه الخميس، صورة له، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بوصول أغنيته "مال حبيبي" لأكثر من 200 مليون مشاهدة بقناته على اليوتوب.

واستغل المجرد الفرصة ليوجه الشكر للملحن جلال الحمداوي، معبرا في الوقت ذاته عن حبه الكبير لجميع عشاقه الذين كانوا سببا في تحقيق أغنيته لهذه النسبة.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية المجرد "المعلم"، حطمت أرقاما قياسية عالمية بوصولها إلى أكثر من 500 مليون مشاهدة، وهو ما أدخل الفرحة إلى قلب سعد المجرد المتواجد بفرنسا تحت المراقبة القضائية بسبب مشكلته مع فتاة فرنسية.