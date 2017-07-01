عاجل وبالفيديو.. نايضة وسط المسجد الأقصى بالقدس..وهذا عدد المصابين ﻿

يعرف المسجد الأقصى بالقدس في هذه اللحظات من يومه الخميس، أحداثا جد خطيرة، عقب نشوب مواجهات بين مواطنين فلسطنيين وقوات الاحتلال الاسرائييلي التي رفضت فتح باب حطة والأسباط.

"شوف تيفي"

يعرف المسجد الأقصى بالقدس في هذه اللحظات من يومه الخميس، أحداثا جد خطيرة، عقب نشوب مواجهات بين مواطنين فلسطنيين وقوات الاحتلال الاسرائييلي التي رفضت فتح باب حطة والأسباط.

وحسب قناة الجزيرة القطرية فإن هذه المواجهات، خلفت إصابة 41 فلسطينيا بالرصاص المطاطي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المرجعيات الاسلامية في القدس، قد دعت الفلسطينيين يومه الخميس إلى أداء صلاة العصر في المسجد الاقصى للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا وذلك بعد أن أزالت السلطات الإسرائيلية كل التجهيزات الأمنية المستحدثة في محيط الحرم الشريف.