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ابن بطوطة ضيف الدورة الثانية من المهرجان الدولي بطنجة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2017 / 15:41 ابن بطوطة ضيف الدورة الثانية من المهرجان الدولي بطنجة | اقتصاد
ابن بطوطة ضيف الدورة الثانية من المهرجان الدولي بطنجة
تعتزم الجمعية المغربية ٱبن بطوطة بطنجة، تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الدولي ٱبن بطوطة وذلك تحت شعار « الرحالة، سفراء للسلام »، أيام 12،11،10،9 نونبر المقبل بعاصمة البوغاز.

شوف تيفي

 تعتزم الجمعية المغربية ٱبن بطوطة بطنجة، تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الدولي ٱبن بطوطة وذلك تحت شعار « الرحالة، سفراء للسلام »، أيام 12،11،10،9 نونبر المقبل بعاصمة البوغاز.

وكشف بلاغ من إدارة الجمعية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الغاية من هذا المهرجان هو التعريف بجهود ٱبن بطوطة في هذا الجانب، وبتعميق البحث في الإرث الثقافي الكوني الذي تركه بالتوثيق والتدوين.

 وأضاف البلاغ أن ابن بطوطة معروف باعتباره رائدا وسفيرا لنشر قيم التسامح والتعارف بين الشعوب، وتحبيب السفر والسياحة بمعناها الإيجابي والمثمر.

 هذا ويتضمن برنامج المهرجان في دورته الثانية، تنظيم ندوات صحفية، معارض فنية وثقافية، وعرضا لأفلام ثقافية تبرز التراث الثقافي والإنساني وتُسلط الضوء على جوانب خفية لشخصية مغربية عظيمة نقشت حروف اسمها في عالم الثقافة والسفر، وحضارات الشعوب، ونشر قيم التسامح والسلام عبر العالم.. ابن بطوطة الذي انطلقت رحلاته من أرض البوغاز.

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